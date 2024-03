Iva Zanicchi su Annalisa: “Quando si stancherà di cantare canzoni commerciali avrà una grande fortuna”

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Annalisa

Nel corso di una recente intervista Iva Zanicchi ha dato la sua opinione su Annalisa e il suo modo di fare musica.

Iva Zanicchi parla di Annalisa

Annalisa, grazie al grande successo che sta ottenendo ormai da un paio di anni, è sempre sulla bocca di tutti. Di recente anche Iva Zanicchi ha parlato dell’ex allieva di Amici nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa.

L’aquila di Ligonchio ha trattato diversi temi spaziando dalla vita privata alla politica, passando anche dal rapporto con i colleghi e il suo pensiero sulla musica di oggigiorno. In particolare ha fatto riferimento ai Festival di Sanremo condotti da Amadeus, facendogli i complimenti per aver dato nuova vita alla kermesse:

“Amadeus ha fatto un miracolo. Nelle case dei ragazzi, compresa mia nipote ventenne, si formano gruppi di ascolto. Ai giovani dico che vanno bene il rap e il rock, ma non dimentichiamo la nostra melodia. Diodato è un esempio positivo”.

Per quanto riguarda Annalisa, invece, Iva Zanicchi ha detto che vorrebbe fosse una sua nipote. Le piace e non l’ha mai trovata volgare, nemmeno quando indossa abiti più provocanti. Secondo la sua opinione, nonostante i brani che porta oggi siano un successo, probabilmente rimarrà nella storia quando comincerà a cambiare registro:

“Vorrei Annalisa come nipote: è raffinata anche col reggicalze e ha un’intonazione perfetta. Quando si stancherà di cantare canzoni commerciali avrà una grande fortuna, perché queste non rimarranno mentre quelle melodiche sì”.

Insomma, anche Iva Zanicchi è una fan di Annalisa e le ha dato un piccolo consiglio per il futuro. Non sappiamo che la giovane cantante lo seguirà nell’immediato, in quanto sono previsti dei nuovi progetti sulla scia di quelli presentati nell’ultimo periodo.

Rimaniamo in attesa di scoprire quali sorprese ci aspetteranno e facciamo un grosso in bocca al lupo ad Annalisa per ciò che verrà.