Veronica Peparini e Andreas Muller insieme in un nuovo spettacolo teatrale prima di tornare in tv con La Talpa

Prima di prendere parte alla nuova edizione de La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller lavoreranno insieme in un nuovo spettacolo teatrale.

Veronica Peparini e Andreas Muller debuttano insieme a teatro

È un periodo decisamente intenso questo per Veronica Peparini e Andreas Muller. Come è ben noto solo lo scorso marzo i due ex volti di Amici di Maria De Filippi sono diventati genitori di due bellissime bambine, Penelope e Ginevra, che hanno coronato il loro sogno d’amore. A breve come se non bastasse la coppia, da anni una delle più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, tornerà in tv. Come è stato annunciato qualche ora fa infatti Veronica e Andreas saranno nel cast della nuovissima edizione de La Talpa, in onda su Canale 5 prossimamente con la conduzione di Diletta Leotta. Ma non è finita qui. Prima di prendere parte al reality show infatti ad attendere i due c’è un altro importante progetto.

Veronica Peparini e Andreas Muller infatti lavoreranno insieme a un nuovo spettacolo teatrale. Si tratta del musical I tre moschettieri, con Vittorio Matteucci, Graziano Galatone e Giò Di Tonno, già protagonisti del celebre Notre Dame De Paris. Per questo show, che debutterà il prossimo 2 novembre e nei mesi a venire girerà l’Italia intera, Veronica e Andreas cureranno le coreografie e le emozioni saranno assicurate. Proprio in merito a questo progetto Muller sui social ha affermato:

“Sono stato un allievo di Veronica ad Amici. Ho studiato con lei e subito dopo, ancora prima di iniziare a frequentarci, ho lavorato per lei come ballerino professionista. […] Sono passati anni e oggi da un lato accettiamo la sfida di partecipare ad un programma televisivo in coppia come unico concorrente, per metterci in gioco fuori dalla nostra confort zone, e dall’altro lato firmiamo il nostro primo lavoro insieme da coreografi”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Veronica Peparini e ad Andreas Muller per questi nuovi importanti progetti.