Si è tanto parlato della nuova edizione e dopo il promo lanciato in questi giorni, finalmente ora abbiamo anche il cast ufficiale. Ma chi sono tutti i concorrenti de la Talpa? Conosciamoli insieme!

I concorrenti de La Talpa 2024

Prossimamente, siamo ancora in attesa della data, prenderà il via la nuova edizione de La Talpa. Chi sono i concorrenti? In questo articolo lo scopriremo insieme.

L’edizione di quest’anno su Canale 5 vede alla conduzione Diletta Leotta, che proprio nei giorni scorsi si è resa protagonista del primo promo ufficiale dell’adventure show. Sono ben 10 i protagonisti, prove e obiettivi da raggiungere insieme, tranne uno tra loro, ovvero colui che incarnerà il ruolo de La Talpa.

Ma chi sono tutti i concorrenti di questa edizione de La Talpa: nella lista dei protagonisti troviamo Gilles Rocca. L’attore dopo aver già preso parte a L’Isola dei Famosi, lo ritroveremo ora a mettersi in gioco in una nuova avventura.

Altro volto presente nella nuova edizione de La Talpa 2024 è la modella ed ex Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin, Orian Ichaki.

Tra gli altri concorrenti dell’adventure show vediamo la presenza dell’ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa. Si passa poi all’attore Andrea Preti, anche lui pronto a prendere il via in questa esperienza televisiva.

Lo avevamo visto a Ballando con le Stelle, adesso per Alessandro Egger è arrivato il momento di rimettersi in gioco, ma a La Talpa 2024. E gli altri membri del cast chi sono? Ricordiamo l’ex pilota di Moto GP, Marco Melandri. Nella lista dei partecipanti ci sono anche l’opinionista Ludovica Frasca e la conduttrice Lucilla Agosti.

Concludiamo l’elenco dei concorrenti de La Talpa 2024 con la presenza dell’ex ballerini di Amici (nonché professionista), Andreas Muller e l’ex insegnante dello stesso talent show, Veronica Peparini. A concludere la lista dei partecipanti c’è la schermitrice Elisa Di Francisca.

Copertina TV Sorrisi e Canzoni – il cast ufficiale de La Talpa

Che ve ne pare del cast de La Talpa?