A Uomini e Donne in lacrime Martina parla del suo ex Raul e arriva la reazione di lui sui social

In puntata ieri a Uomini e Donne la tronista Martina De Ioannon durante il confronto con il corteggiatore Ciro è scoppiata in lacrime. A un certo punto ha citato il suo ex Raul Dumitras e non è tarda ad arrivare la reazione di quest’ultimo via social.

Martina in lacrime a Uomini e Donne cita l’ex

Tensione a Uomini e Donne ieri pomeriggio. Durante la puntata del dating show condotto da Maria De Filippi c’è stato un ampio confronto tra Martina De Ioannon e il suo corteggiatore Ciro. L’ex volto di Temptation Island non ha nascosto le sue emozioni e in lacrime ha dichiarato che, molto probabilmente, non vede lo stesso coinvolgimento.

Martina crede infatti che il suo corteggiatore sia più interessato alle telecamere di Uomini e Donne e alla popolarità che dà la trasmissione. Per questo motivo ha fatto un discorso molto importane fino a che non ha tirato in ballo il suo ex fidanzato, Raul Dumitras, senza mai menzionarlo direttamente.

“Sono venuta qua per cercare di fare cambiare idea alla gente che pensa male di me. Ho 26 anni e poi arriva un punto che crollo anche io. Pensa come sto quando apro il telefono e vedo tutte quelle cose che scrivono su di me. La mia non è arroganza ma è consapevolezza che non sono quella che descrivono e quindi dico ‘magari vado li e faccio cambiare idea’. Però se questo discorso viene anche da una persona che mi sta corteggiando mi delude”, ha detto Martina a Uomini e Donne molto dispiaciuta.

La reazione di Raul

Via social, come detto, non è tardata ad arrivare la reazione da parte di Raul Dumitras. O meglio è quello di cui sono convinti tutti in queste ore. Sarà una coincidenza, o forse no, ma l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato una storia su Instagram.

Proprio mentre la sua ex Martina De Ioannon in lacrime si sfogava a Uomini e Donne, per poi citarlo, Raul Dumitras ha condiviso una storia. Uno sfondo nero con l’emoji della risata. Né una parola in più né una in meno.

Storia Instagram di Raul Dumitras

Per la maggior parte degli utenti questa è stata la reazione da parte di Raul alle parole di Martina in puntata a Uomini e Donne, mentre altri credono si sia trattato semplicemente di una coincidenza. Quale sarà la verità.