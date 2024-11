Subito dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli è stata vittima inconsapevole di un piccolo incidente hot. Ecco tutto quello che è successo in diretta.

Piccolo incidente hot per Sonia Bruganelli

Ballando con le stelle è entrato nel vivo della gara e all’ottava puntata tutti i concorrenti ce la stanno mettendo tutti per arrivare alla finale. Nella foga, però, a volte capita che qualche piccolo inconveniente possa capitare.

Tra questi possiamo citare anche ciò che è successo a Sonia Bruganelli, la quale è stata vittima inconsapevole di un incidente hot. Subito dopo la sua performance, infatti, la concorrente è andata davanti ai giudici e Guillermo Mariotto le ha fatto notare che la gonna del suo vestito si era alzata.

Gli spettatori più attenti lo avevano già notato poco prima perché la telecamera l’aveva inquadrata da dietro e le trasparenze avevano lasciato intravedere sotto l’abito. Per fortuna, però, Mariotto glielo ha detto, per poi aggiungere: “I miei occhi non hanno visto“.

Sonia Bruganelli è corsa nel dietro le quinte per un attimo per sistemarsi, mentre Selvaggia ha chiesto agli altri cosa fosse successo. Milly ha risposto: “Ma niente, è salita su la fodera. Non è niente, è tutto a posto“. La concorrente è tornata e ha ascoltato il giudizio, abbastanza positivo, dei giudici.