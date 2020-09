1 I tabloid inglesi ne sono certi: David Beckham e la moglie Victoria positivi al Covid ma non hanno svelato il segreto

Una notizia che potrebbe avere dell’incredibile quella riportata dai tabloid inglesi in queste ultime ore. Secondo i ben noti The Sun e Mirror pare che David Beckham e sua moglie Victoria abbiano mantenuto un segreto davvero scottante, che ha come argomento il Covid-19. I mass media ne sono certi e infatti sostengono che l’ex calciatore e la stilista abbiano contratto il virus, mantenendo però la notizia nascosta. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

A ricostruire la vicenda è stato Il Vicolo delle News, che ha fatto il punto della situazione in merito a quanto emerso nel Regno Unito. In base a quanto riportato, David Beckham avrebbe trascorso dei giorni negli USA per alcuni eventi di lancio della sua squadra, l’Inter Miami. Società che si sta dando molto da fare sul mercato e avrebbe già acquistato dalla Juventus il francese Blaise Matuidi e potrebbe vedere arrivare anche Gonzalo Higuaín.

Ma torniamo all’ex calciatore. David Beckham pare sia stato raggiunto dalla sua famiglia, pronta a sostenerlo. Tutti insieme avrebbero fatto ritorno a Londra, per festeggiare in pompa magna il 21esimo compleanno di Brookyn, prossimo al matrimonio. Dalla ricostruzione è spuntato fuori che dopo l’evento, David si sarebbe sia sentito male, così come Victoria (lei con un forte mal di gola). E non solo. Perché anche dei membri dello staff dei Beckham sarebbero stati colpiti dal virus e addirittura due di loro gravemente.

Nel panico Victoria e suo marito David Beckham avrebbero così deciso di mettere tutti in quarantena rigida per oltre due settimane. L’intera famiglia si sarebbe così rifugiata nel Cotswolds, dove è presente la loro tenuta.

Una volta guariti, poi, i Beckham hanno così espresso piena solidarietà ai lavoratori del sistema sanitario. E tra l’altro l’ex Spice Girl ha anche donato il 25% delle vendite dei suoi capi alle varie banche alimentari che supportano i poveri a seguito del Covid. In merito a questo grande segreto, David Beckham non si è ancora espresso. La coppia interverrà?

Intanto le notizie sulla famiglia più glamour di Londra non sono finite qui…