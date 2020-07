Vincenzo Tedesco discriminato sul posto di lavoro da una signora perché gay: il racconto

1 Con una serie di post sui social, Vincenzo Tedesco ha raccontato di essere stato discriminato sul posto di lavoro da una signora perché gay. Ecco cosa è accaduto

A finire al centro dell’attenzione mediatica in queste ore è niente che meno che Vincenzo Tedesco. Il noto ed amato influencer infatti ha da poco raccontato sui social di essere stato discriminato sul suo posto di lavoro da una signora, perché gay. Il blogger, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, come è giusto che sia, ha svelato tutto quello che è accaduto, parlando però col sorriso sulle labbra. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Vi volevo far fare una risata, perché io mi sono fatto un grande risata. Vi racconto questa cosa che mi è accaduta. L’altro giorno vado a lavoro, entra questa signora e io l’accolgo, le chiedo come posso esserle d’aiuto, ma lei mi ignora. Mi guarda con una faccia un po’ schifata e si allontana da me. Io mi avvicino di nuovo, le faccio vedere le novità, ma lei si allontana senza nemmeno rispondermi o rivolgermi la parola. Allora mi faccio da parte e mi dico che magari volesse fare tutto da sola. A un certo punto questa signora va vicino alla mia collega e le chiede aiuto. Allora la mia collega che era impegnata le dice che ci sono io. Lei risponde “no, voglio essere servita da voi”. Al che io avevo iniziato a capire”.

Ma non è tutto. A quel punto Vincenzo Tedesco, discriminato da una signora sul suo posto di lavoro perché gay, ha raccontato cosa è accaduto in seguito:

“La mia collega la aiuta e dice alla signora di andare in cassa per pagare, dove c’ero io. A quel punto la signora chiede alla mia collega di farla pagare lei. Al che la mia collega chiede alla signora quale fosse il problema, e lei risponde: “no, perché lui è un maschio”. La signora intendeva che io ero gay e non voleva essere servita da me. Così la mia collega si gira davanti a lei e mi dice: “Io sono amareggiata per ciò che sta succedendo”. Io le ho detto di non preoccuparsi, mi sono fatto una risata. Mi faceva troppo ridere questa signora che si allontanava da me e che non voleva che le toccassi i prodotti perché sono gay”.

Concludendo Vincenzo Tedesco, sempre col sorriso sulle labbra, ha fatto un piccolo sfogo personale. Leggiamo cosa ha dichiarato a riguardo.