Cristina Plevani, vincitrice del primo GF, potrebbe tornare in Casa come concorrente

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Per la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe tornare anche Cristina Plevani come concorrente? Il rumor di Dagospia

Ricorderete certamente Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Secondo voci di corridoio lanciate da Dagospia, l’ex gieffina potrebbe tornare come concorrente del reality show!

Cristina Plevani torna al Grande Fratello?

Su Dagospia si apprende una nuova notizia legata al Grande Fratello, riportata da Ivan Rota. Il giornalista ha fatto sapere infatti che, secondo alcuni rumor, per la prossima edizione potrebbe esserci un graditissimo ritorno. Sul sito di Roberto D’Agostino si dice che Alfonso Signorini e i suoi collaboratori potrebbero pescare dalla prima edizione uno dei concorrenti.

E no, non parliamo di una persona qualsiasi, ma della vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani! Durante la sua edizione era riuscita ad arrivare fino in fondo, battere la concorrenza e passare alla storia del programma televisivo di Canale 5. Ora Dagospia sostiene che la fatidica Porta Rossa potrebbe nuovamente riaprirsi per lei:

“Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”, questo l’estratto della notizia.

Ci teniamo a precisare che si tratta chiaramente di indiscrezioni da parte della fonte in questione e non vi è alcuna conferma definitiva. Tra l’altro nemmeno la stessa Cristina Plevani ha confermato o smentito quanto si legge sul suo conto.

Ricordiamo anche che sono partiti i casting in giro per l’Italia per trovare i prossimi concorrenti del Grande Fratello e proprio Giuseppe Garibaldi (protagonista dell’ultima edizione) è stato chiamato a svolgere dei brevi incontri con i papabili nuovi inquilini del reality show.

In tantissimi stanno svolgendo le selezioni, ma se questi rumor dovessero essere confermati, si potrebbero rivedere non solo persone comuni ma anche dei volti già noti al pubblico. Dunque si tratterebbe di riproporre nuovamente questa formula per il Grande Fratello. Ma ci sarà anche Cristina Plevani? Difficile a dirsi. Lei ancora oggi è molto legata al suo passato e spesso sui social ha commentato le vicende della Casa, ma da qui a darla per concorrente ufficiale…. vedremo!