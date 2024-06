Vito Coppola, insegnante di Ballando con le Stelle, è tra i concorrenti ufficiali di Masterchef!

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Ballando con le stelle MasterChef

Dopo l’esperienza di insegnante a Ballando con le Stelle, uno dei ballerini professionisti ha deciso di mettersi in gioco… ma stavolta tra i fornelli! È stata ufficializzata infatti la sua presenza tra i concorrenti di Masterchef. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

A Masterchef un insegnante di Ballando!

Ballando con le Stelle in questi anni ci ha regalato non solo tanti concorrenti, ma anche insegnanti di altissimo livello. Ricordate Vito Coppola? È stato vincitore sia della versione italiana ma anche grande protagonista del format inglese dello show di Rai 1. Il danzatore ha collezionato anche dei primi e secondi posti, dimostrando il suo lavoro. Ora per lui si aprono le porte di Masterchef!

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni e Fedez pubblicano la stessa storia social

Sì, avete capito bene! Ma non parliamo della nostra edizione stavolta, ma di quella dedicata alle celebrità, in onda in Inghilterra. Trasmesso dalla BBC, Masterchef vede tra i suoi protagonisti proprio Vito Coppola.

In Italia Masterchef ha avuto solo due edizioni, nel 2017 e nel 2018 vinte rispettivamente da Roberta Capua e Anna Tatangelo. Poi ci si è sempre dedicati alla versione nip. Ora è tempo di fare il tifo per Vito Coppola invece, anche se sarà lontano dal nostro Paese!

A darne l’annuncio il cooking show e lo stesso Vito sui suoi canali social:

«Sono così emozionato e felice di condividere finalmente con tutti voi che sarò uno dei venti concorrenti della stagione di Masterchef UK. Sono entusiasta di iniziare questa nuova incredibile avventura. Questa è un’esperienza unica nella vita e la vivrò al massimo dando il massimo e mettendo come sempre il 110% di impegno e impegno. Mio nonno dice sempre: “Vito fai le cose con amore e passione e non sbaglierai mai”. Prometto che lo farò! Non vedo l’ora di condividere questo fantastico viaggio con voi passo dopo passo bellissime persone!».

Infine Vito Coppola ha dichiarato di essere un grande amante del cibo e spera di rendere orgogliosa la sua famiglia. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle riuscirà a vincere il trofeo di miglior chef amatoriale? Lo scopriremo di puntata in puntata nella versione inglese di Masterchef! Intanto gli facciamo un grosso in bocca al lupo.