Nella giornata di ieri è stata diffusa un’indiscrezione su una concorrente con “atteggiamenti snob” nel dietro le quinte della nuova edizione di Ballando con le stelle. Sul web si è parlato di Sonia Bruganelli e lei stessa ha deciso di intervenire per dare la sua visione dei fatti.

La replica di Sonia Bruganelli

Ballando con le stelle è ormai alle porte e il cast è stato completato anche se Milly Carlucci deve annunciare l’ultimo concorrente ufficiale. Nell’attesa è però uscita un’indiscrezione nelle scorse ore secondo il quale una protagonista della prossima edizione starebbe facendo “troppe richieste” alla produzione:

“Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”.

Ovviamente non sappiamo di chi si potrebbe trattare quindi possiamo solo ipotizzare. Tra le donne ricordiamo che ci saranno in gara Federica Pellegrini, Federica Nargi, Nina Zilli, Bianca Guaccero e Sonia Bruganelli. Sul web gli utenti si sono proprio concentrati sull’ex moglie di Paolo Bonolis, la quale ha annunciato la propria partecipazione non molto tempo fa:

“Sole, mare, bibite ghiacciate… tutto meraviglioso, ma sta per finire! Perché? Perché a settembre sarà anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly!”.

A distanza di poche ore, dopo aver letto vari attacchi di coloro che la vorrebbero fuori dal cast di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha commentato la situazione. “A questo giro io non c’entro niente“, è stata la risposta dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip. Quindi, se ora da una parte la questione è chiusa, dall’altra ci si chiede di chi stesse parlando Dagospia, sito dal quale è partito il rumor.

Al momento non sembrano esserci ulteriori sviluppi ma vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più, sempre che le voci siano vere.