Con un lungo messaggio condiviso sui suoi profili social, Benjamin Mascolo rivela di aver ricevuto la diagnosi di autismo ad alto funzionamento. Ecco le dichiarazioni del cantante, membro del duo Benji e Fede.

Il lungo post di Benjamin Mascolo

“È tutta la vita che mi chiedo se sono se sono danneggiato dentro, se sono speciale, o se sono come tutti gli altri e mi faccio solo qualche domanda di troppo”. Inizia così il lungo post che in queste ore Benjamin Mascolo ha condiviso sul suo profilo Instagram. Il cantante, membro del duo Benji e Fede, con un lungo racconto ha rivelato che quest’estate ha ricevuto la diagnosi di autismo ad alto funzionamento.

Dopo una serie di test e visite mediche in giro per l’Italia insieme a sua moglie e dopo un percorso durato svariati anni, Benjamin Mascolo ha avuto una risposta medica definitiva e in queste ore ha deciso di svelare al mondo la notizia. Ma non solo. Il giovane artista ha anche spiegato:

“Autismo ad alto funzionamento. Questa è la diagnosi, la risposta della scienza moderna nel 2024. Non sono un autistico super intelligente che guarda New York da un elicottero in volo e riesce a disegnarla a memoria. Sono uno di quelli che quando apre il menù del ristorante ha una crisi di panico esistenziale perché c’è troppo scelta, uno di quelli che tutti i suoi vestiti devono essere dello stesso brand, tutti dello stesso colore, tutti stesso modello, impacchettati in buste di plastica rigida trasparente e impilati in un armadio. E va bene così”.

Fin dal primo momento così il post di Benjamin Mascolo è stato preso d’assalto dai fan e non solo, e a migliaia hanno inviato il loro affetto al cantante. L’artista nel mentre in queste settimane sta continuando a concentrarsi sulla sua carriera e a lui va il nostro grande in bocca al lupo.