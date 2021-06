1 Alcuni vip in versione Pixar

I personaggi del mondo Pixar sono tra i più amati da grandi e piccini. Pensate però un attimo di immaginare come sarebbero i vip in questa veste.

Da un’idea di Fanpage.it, che ne ha pubblicato per primo le immagini ispirandosi ad un filtro di TikTok, vi proponiamo alcune celebrità, tra le più amate, come se fossero dei protagonisti di un cartone animato in 3D.

Da Chiara Ferragni e Fedez a Orietta Berti o Maria De Filippi.

Scopriamoli insieme i vip…

Chiara Ferragni

La prima che vi mostriamo è l’amatissima influencer italiana Chiara Ferragni, famosa non solo nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo.

Eccola qui come se fosse una protagonista di uno dei cartoni della Pixar. Davvero graziosa!

Assomiglia o no ad una delle principesse che conosciamo?

