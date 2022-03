1 Il nuovo fidanzato di Virginia Raffaele

Sono anni che Virginia Raffaele è una dei nomi dello spettacolo più amati e seguiti di sempre. Con la sua simpatia infatti la comica ha conquistato il cuore di migliaia di persone, e proprio in questi giorni l’abbiamo ritrovata nel cast di LOL – Chi Ride È Fuori 2. Come è noto il programma va in onda su Amazon Prime Video e solo alcune ore fa sono stati rilasciati gli ultimi due episodi, durante i quali scopriamo chi ha vinto la seconda edizione. Proprio in merito alla sua partecipazione a LOL, la Raffaele nel corso della conferenza stampa ha affermato:

“È stata un’esperienza intensa. Solo chi è masochista va a LOL. Sapevo che sarei andata incontro a cose terribili. […] Qualche numero, lo prepari. Cerchi anche qualcosa che possa stupirti ma è un’arma a doppio taglio perché rischi di ridere tu per prima. Un comico non parte mai dal tormentone da pensare. Non è come una canzone dove crei il ritornello. […] Quel cretino di Michele Foresta mi ha messo in grande difficoltà. Anche Maria è stata un incubo trasformato in realtà. Appena guardo Maria, rido, senza offesa. Il mago, lo odio! Mi fa ridere anche quando è fermo”.

Nel mentre in queste ore Virginia Raffaele è anche finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Il settimanale Oggi infatti ha beccato la comica insieme al suo nuovo fidanzato, che è un famoso attore di teatro. Parliamo di Thomas Santu, che proprio in questi mesi sta girando l’Italia con la tournée del musical di Pretty Woman. All’interno dello show Santu veste i panni di Edward Lewis, ruolo che anni fa è stato di Richard Gere nell’iconico film. Oggi ha così beccato i due durante una passeggiata romantica. Ma non solo. Non mancano infatti anche le foto di teneri baci.

Pare dunque che la Raffaele abbia ritrovato l’amore e la serenità. Alcuni giorni fa intanto Virginia ha svelato perché ha deciso di partecipare a LOL – Chi Ride È Fuori 2. Andiamo a leggere le sue parole.