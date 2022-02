Il presunto cachet di Virginia Raffaele

Solo qualche giorno fa su Amazon Prime Video è arrivato finalmente LOL – Chi Ride È Fuori 2. Cast stellare quest’anno, e stavolta a far parte del programma c’è anche Virginia Raffaele, da anni una dei nomi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti di sempre. Attualmente sulla piattaforma streaming sono disponibili i primi 4 episodi, mentre gli ultimi 2 verranno rilasciati giovedì 3 marzo. Anche per questa nuova edizione naturalmente non mancano grandi risate, e senza dubbio anche per il gran finale ne vedremo di belle. Nel mentre proprio la Raffaele nel corso della conferenza stampa ha parlato di questa esperienza, affermando:

“È stata un’esperienza intensa. Solo chi è masochista va a LOL. Sapevo che sarei andata incontro a cose terribili. […] Qualche numero, lo prepari. Cerchi anche qualcosa che possa stupirti ma è un’arma a doppio taglio perché rischi di ridere tu per prima. Un comico non parte mai dal tormentone da pensare. Non è come una canzone dove crei il ritornello. […] Quel cretino di Michele Foresta mi ha messo in grande difficoltà. Anche Maria è stata un incubo trasformato in realtà. Appena guardo Maria, rido, senza offesa. Il mago, lo odio! Mi fa ridere anche quando è fermo”.

In queste ore intanto sul web sta girando un’indiscrezione che coinvolge proprio Virginia Raffaele, che svelerebbe quanto guadagnerebbe per ogni episodio di LOL – Chi Ride È Fuori 2. A svelare la notizia in merito al presunto cachet della comica è stato Il Messaggero. Secondo la testata, che parla comunque di voci non confermate, sembrerebbe che la Raffaele abbia guadagnato ben 10 mila euro ad episodio!

Naturalmente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni, e non ci sono conferme in merito al reale cachet di Virginia. Ma chi sarà a vincere la seconda edizione di LOL – Chi Ride È Fuori? Non resta che attendere giovedì 3 marzo per scoprirlo.

