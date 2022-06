Vision of Super: party esclusivo a Milano tra VIP e TikToker

Vision of Super ha celebrato il suo quarto compleanno presso il Club Aria di Milano con un party privato. Vi hanno partecipato oltre trecento ospiti tra celebrities, sportivi, artisti, influencers, Tiktokers. Tra questi: Inoki, Gianmarco Rottaro, Anna Ciati, Elèna Hazinah, Giulia Paglianiti, Riccardo Aldi, Rednoise, Wes Iwundu e Tyler Hines.

Il party evento ha visto protagonista l’esibizione dal vivo di Biondo e Liner. Il cantante e attore ex Amici e il rapper hanno presentato il loro nuovo singolo. A contornarli c’erano performance di ballerini itineranti a corpo libero e spettacoli di giocolieri mangiafuoco.

Tutti riuniti quindi per celebrare il brand iconico con le fiamme, diventato in poco tempo un punto di riferimento del mondo del luxury streetwear.

Il brand celebrato

Nato nel 2018 da un’idea del trentenne lombardo Dario Pozzi, Vision of Super ha saputo creare un senso di community grazie a veri e propri marchi di fabbrica. Fra i suoi prodotti best steller conta l’iconica T-shirt con le fiamme, lanciata in diversi colori.

Gli ospiti della serata Il red carpet di Vision of Super Tra i giovani VIP all’evento Sul red carpet di Vision of Super

Una forte attrattiva verso le nuove generazioni quella di Vision of Super, che vanta collaborazioni in diversi ambiti, da quello musicale – tanto da trovare numerosi clienti anche tra personalità del mondo artistico come Sfera Ebbasta, Junior Cally – passando per quello del beverage con partnership d’eccezione (come quella col Mood Wines e il gin Idol, per cui ha disegnato un’edizione speciale della bottiglia).

Di strada, Vision of Super ne ha fatta tanta. Ma siamo sicuri che le sorprese non finiranno qui!

Tutte le foto sono di Joy Potra.

a cura di Victor Venturelli

