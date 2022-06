Sfera Ebbasta è diventato papà: ecco come si chiama il suo primo figlio

1 Nato il figlio di Sfera Ebbasta

Momento molto speciale per Sfera Ebbasta. Poco fa l’amato rapper ha annunciato che è oggi è diventato papà! Alcune ore fa infatti è nato il primo figlio di Gionata Boschetti, concepito dall’amore con la sua compagna Angelina Lacour. Solo lo scorso gennaio la coppia aveva annunciato la lieta notizia della gravidanza, e adesso finalmente il bambino è venuto alla luce. Il cantante nel mentre ha già condiviso uno primo tenero scatto sui social in compagnia del piccolo, che ha emozionato il web. Ma come si chiama il figlio di Sfera? A svelarlo è stato proprio lui: Gabriel Boschetti Fiol. Questo il messaggio scritto dal rapper:

“Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”.

Sfera Ebbasta nel mentre nelle ultime settimane è stato impegnato con un lungo tour che l’ha portato a suonare sui palchi più importanti d’Europa. Ma non è finita qui. A partire da settembre inizierà anche la tournée italiana del cantante, attesissima da tutti i suoi fan, a sostegno del suo ultimo album Famoso, rilasciato nel 2020. Da tempo infatti i live sono rimandati a causa della pandemia, e tutto il pubblico di Gionata non vede l’ora di tornare sotto al palco.

Mentre attendiamo l’arrivo di questo tour, facciamo i nostri più sinceri auguri a Sfera e alla sua compagna Angelina Lacour per la nascita del loro primo figlio Gabriel. Nel mentre solo poche settimane fa proprio il rapper ha parlato della nascita del suo bambino nel corso di un’intervista, durante la quale ha svelato perché desiderava tanto avere un maschio. Andiamo a leggere le sue parole.