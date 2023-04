NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Vittoria Deganello è diventata mamma

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Vittoria Deganello. Come sappiamo infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Mattia Marciano dopo un breve flirt con Alessandro Murgia, fratello dell’ex Vippona Nicole, ha rivelato di essere in dolce attesa, e di aspettare una figlia. Col passare del tempo l’influencer ha raccontato i retroscena della sua gravidanza, che ha vissuto da sola dopo la rottura col calciatore, che tuttavia ha già riconosciuto la bambina.

Poco fa così è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Con un post sui social infatti Vittoria Deganello ha annunciato di aver finalmente partorito e di essere diventata mamma per la prima volta. Ma come si chiama sua figlia? La bambina dell’ex corteggiatrice porta il nome di Ginevra, e su Instagram è già arrivata la prima dedica per la piccola. Queste le dichiarazioni dell’influencer, che hanno già commosso il web:

“Ginevra 25/04/23! Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te”.

Grande emozione dunque per Vittoria Deganello, che è diventata mamma di una meravigliosa bambina. Nel mentre solo qualche giorno fa, rispondendo alle domande dei fan sui social, l’ex corteggiatrice ha rivelato come hanno reagito i suoi familiari all’assenza di Alessandro Murgia in questi mesi. Vittoria ha così affermato: “Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro. Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BabyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me”. Non resta dunque che fare tanti auguri alla Deganello per la nascita della sua prima figlia.