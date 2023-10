GF, una frase di Vittorio fa infuriare Valentina: “sono incaz*** come una iena”

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Grande Fratello

La frase di Vittorio Menozzi al GF

Nella Casa del Grande Fratello Vittorio Menozzi sembra guardarsi intorno e per quanto qualche pretendente si sarebbe fatta avanti, lui sembra essere talvolta indeciso. Ultimamente aveva mostrato una preferenza nei confronti di Anita Olivieri, ma data anche la situazione di lei fuori, ha sempre fatto dei passi indietro. Al contempo, però, Vittorio non sembra disdegnare il modo di fare e di porsi di Valentina Modini. Queste le sue parole:

“Raga uno non può davvero avere delle preferenze fisiche e di carattere. Ma è una cosa soggettivo…Uno può preferite il corpo di Anita sulla testa di Valentina, uno può preferire la testa di Paolo sul corpo di Mirko. Non vuol dire però che se c’è il corpo di Letizia allora è sbagliato”, ha detto Vittorio Menozzi mentre l’amico Paolo Masella ha confermato la sua tesi come mostrato dal video sotto. “Certo, si possono avere delle preferenze”, ha ribadito il macellaio.

Durante la suite Vittorio Menozzi è tornato a parlare di questo con Beatrice Luzzi e Letizia Petris, spiegando che il suo primo nome è stato quello di Anita Olivieri, ma poi non è mai scattato nulla. Da qui il discorso precedente, in cui il modello spiega appunto delle sue preferenze fisiche e caratteriali. Sia Letizia che Beatrice gli fanno notare però che non può avere tutto dalla vita, come vorrebbe lui. “Bisogna prendere anche quello che ti dà la vita”, ha fatto notare la Luzzi, sempre molto precisa in queste analisi.

A Vitto piacerebbe una con il corpo di Anita e la testa di Vale ma Bea gli spiega che non troverà quasi mai ciò che cerca perché quando hai un corpo e viso come Ani raramente sviluppi la verve che ha Vale

B:”Bisogna anche prendere quello che ti da la vita”

LEI>>>#grandefratello pic.twitter.com/dwEmuYgrew — (@barumiliano) October 22, 2023

Una volta però che Valentina Modini e Anita Olivieri sono venute a conoscenza di questa cosa, non l’hanno presa granché bene. Specialmente la prima, che si è sempre spesa per Vittorio Menozzi e in più occasioni ne ha preso le difese.“A parte che io sono un pacchetto completo e mi prendi così come sono. Ma che c***o vuol dire? Sì, ero a letto, ma mi sono incaz*** come una iena”, ha detto la gieffina.

È tutto così surreale:

Vale incazzata e Vittorio da buon stordito qual’è non ci sta capendo nulla#GrandeFratello pic.twitter.com/HGXA1yCn0v — (@barumiliano) October 22, 2023

Nella seconda parte di video vediamo tra l’altro che Vittorio Menozzi ha provato a chiedere spiegazioni a Valentina Modini, ma con scarsi risultati. Almeno per ora! Riusciranno a chiarire?