Chi è Valentina Modini? Età, fidanzato e Instagram

Nicolò Figini | 17 Settembre 2023

Chi è

Venerdì 15 settembre 2023, a differenza di tanti altri concorrenti che sono entrati il lunedì precedente, Valentina Modini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Se siete curiosi di conoscerla ecco tutte le informazioni che bisogna sapere per capire chi è e come se la sta cavando nel reality. Tutto sul suo Instagram e se ha un fidanzato.

Chi è Valentina Modini

Nome e Cognome: Valentina Modini

Data di nascita: 3 novembre1993

Luogo di nascita: Brovello Carpugnino (Piemonte)

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazioni non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: pubbliche relazioni per un ufficio stampa

Fidanzata: è single

Figli: Valentina non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @ladyfajana

Valentina Modini età e biografia

Chi è e quanti anni ha Valentina Modini del Grande Fratello? La concorrente nasce il 3 novembre 1993 e per tale ragione ha un’età pari a 29 anni. Questa la sua data di nascita. Non conosciamo il peso e l’altezza.

Oggi vive con la sua famiglia ed è molto legata alla madre: “Senza dubbio è la persona più bella del mondo. La persona che mi ha insegnato a tirare fuori la grinta“. Il padre, invece, è soprannominato “Orsino“.

I genitori hanno un ristorante a gestione famigliare e anche lei ogni tanto dà una mano. Tuttavia nella vita si occupa curare le pubbliche relazioni per un ufficio stampa.

Per quanto riguarda gli studi Valentina si è diplomata in studi classici, ha ottenuto una laurea in Scienze dei Beni Culturali e una laurea magistrale in Comunicazione per l’Impresa.

Perché Valentina Modini si fa chiamare Lady Fajana? Ha anche un alter ego, ovvero Lady Fajana: “Mi piace sentirmi una diva umile. Io sono un fagiano perché rappresenta la normalità“.

La vita privata

Valentina Modini prima di entrare al GF non si è sbilanciata molto circa la sua vita privata.

In questo momento ha dichiarato di essere single e non fidanzata.

Vedremo se riuscirà a trovare l’amore e un fidanzato all’interno della Casa. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Valentina del Grande Fratello: Instagram e social

Dove possiamo seguire Valentina mentre è all’interno della casa del Grande Fratello? Non sembra avere account su Twitter, TikTok e Facebook.

Troviamo Valentina Modini su Instagram. Qui conta qualche migliaio di follower e pubblica diverse foto di e stessa da sola o insieme alla famiglia.

Non mancano anche quelli che sembrano scatti professionali.

Valentina ha uno spazio su Spotify con un podcast chiamato “Le Cronache di Lady Fajana“.

Valentina Modini al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello accoglie Valentina Modini da venerdì 15 settembre 2023. La concorrente ha affermato nella sua clip di presentazione:

“Guardo la porta rossa e penso che dopo tanti anni a fare da pendolare, a farmi il mazzo, a lavorare anche al ristorante dei miei… Insomma, essere qua oggi è emozionante”.

Non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà Valentina in questa nuova avventura.

Ricordiamo, inoltre, che in studio ritroveremo Alfonso Signorini affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dall’esperta social Rebecca Staffelli.

Il percorso di Valentina al Grande Fratello

Valentina comincia il suo percorso nella casa del Grande Fratello a partire da venerdì 15 settembre 2023. Lei fa parte di quei concorrenti che entrano nella seconda puntata del reality. Vedremo presto come si integrerà.

1° e 2° settimana: Valentina Modini entra nella casa e comincia a fare amicizia con gli inquilini. Prima di varcare la porta rossa riceve la sorpresa da parte della sua famiglia in diretta dalla loro pizzeria.

3° settimana: IN AGGIORNAMENTO