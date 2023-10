Luis Sal contattato per il GF (ma lui avrebbe detto no)

Social | Spettacolo

Il GF starebbe cercando un nuovo volto per il cast e secondo le ultime avrebbero contattato Luis Sal, che pare abbia detto “no”

La nuova edizione del Grande Fratello è partita da poco più di un mese, ma a quanto pare si è già alla ricerca di volti nuovi da inserire al cast attuale. Dopo Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti, in queste ultime ore da Mondo TV 24 è emerso il nome di Luis Sal.

In attesa di capire quali saranno le prossime dinamiche che si svilupperanno, già a partire dalla puntata di domani sera, secondo quanto riferito dal sito Luis Sal avrebbe rifiutato di partecipare al Grande Fratello con un secco “No, grazie”. Noto per essere youtuber, ma anche ex amico di Fedez con il quale ha condiviso la co-conduzione di Muschio Selvaggio.

Stando al gossip quindi Luis Sal avrebbe allontanato l’idea di prendere parte al reality di Canale 5. Si tratterebbe, semmai dovesse essere confermato, di un “no” che fa rumore, dato che è molto seguito e apprezzato dal pubblico giovanile. Peraltro magari questa sarebbe stata l’occasione che gli avrebbe permesso anche di parlare di quanto successo con Fedez. L’argomento in un modo o nell’altro sarebbe potuto certamente uscire fuori, suscitando così l’interesse ulteriore del pubblico. Se solo però ci fosse un “sì”.

Un presunto ingresso di Luis Sal avrebbe magari anche potuto portare Fedez a rispondere, nel caso in cui l’avesse potuto ritenere opportuno se chiamato in causa. Sfumata l’ipotesi di vedere il creator nella Casa del Grande Fratello, come svelato dal sito, gli autori stanno cercando una figura interessante a cui dare risalto. Chi sarà il prossimo ingresso a questo punto?

Al momento solo pettegolezzi e Luis Sal non ha ancora commentato l’indiscrezione sul suo conto. Vedremo se deciderà di farlo nelle prossime ore o giorni. In ogni caso noi attendiamo sviluppi e vi aggiorneremo se dovessero esserci delle novità! Seguiteci per altre notizie e curiosità sul Grande Fratello!