Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Tra pochi giorni terminerà Viva Rai2 e in molti si chiedono già se la stagione 3 del fortunato programma di Fiorello si fa. Ecco cosa sappiamo in merito e cosa è emerso nelle ultime ore.

Viva Rai2 3 si fa? News e anticipazioni

Nel corso degli ultimi due anni a tenere compagnia al grande pubblico Rai è stato Viva Rai2, il celebre programma del mattino condotto da Fiorello. Giorno dopo giorno la trasmissione ha ottenuto un successo incredibile e ancora è seguita da milioni di telespettatori.

Tuttavia ormai la seconda stagione sta per volgere al termine e solo poche ore fa il presentatore ha annunciato che il prossimo 10 maggio andrà in onda l’ultima puntata del suo show. Per l’occasione la diretta dovrebbe svolgersi dallo Stadio Olimpico e non mancheranno grandi ospiti. I primi due nomi annunciati sono Amadeus, che solo poche ore fa ha annunciato l’addio alla Rai, e Jovanotti.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però in rete sono emerse alcune news sul futuro della trasmissione e in molti si stanno chiedendo: Viva Rai2 3 si fa? Stando a quanto sappiamo fino a ora pare che il destino del programma sia incerto. La terza stagione dunque potrebbe non venire realizzata.

Ma scopriamo di più in merito.

Fiorello annuncia la cancellazione del programma?

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, si è fatta sempre più insistente anche la presunta uscita di scena di Fiorello. Tuttavia il conduttore sembrerebbe aver smentito la notizia, facendo intendere che non seguirà il suo collega e amico sul Nove. Tuttavia pare che la terza stagione di Viva Rai2 potrebbe non venire realizzata.

Stando a quanto si mormora infatti il programma potrebbe essere cancellato e dunque quella del 10 maggio potrebbe essere l’ultima puntata. Ma non è finita qui. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, pare che da Palazzo Chigi sia partita una telefonata ai vertici Rai, dove sarebbe stato affermato che “Fiorello dovrà restare a qualsiasi costo” alla rete pubblica.

Il conduttore così, nel corso della diretta di Viva Rai2, ha commentato l’indiscrezione, alimentando però i pettegolezzi su una possibile chiusura del programma. Fiorello infatti ha dichiarato: “Mi lusinga un bel massaggio all’ego, ma tutto questo non regge. Io ho già un contratto col mio divano dal 10 maggio, mi riposo per un lungo periodo”.

Secondo i più dunque questa sarebbe la conferma che la trasmissione non tornerà con una stagione 3. Attualmente però non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere a settembre. Del resto il programma è uno dei più fortunati del secondo canale e senza dubbio in molti sono legati alla trasmissione. Di conseguenza Fiorello potrebbe decidere di accontentare i suoi fan e di tornare con la nuova edizione.

Viva Rai2 streaming

Mentre attendiamo di capire se Viva Rai2 3 si fa, andiamo a vedere dove è possibile seguire in streaming il programma di Fiorello.

Coloro che non riuscissero a seguire la diretta del mattino, potranno recuperare le puntate della trasmissione sui RaiPlay.