Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Questa mattina Fiorello ha annunciato che l’ultima puntata di questa edizione di Viva Rai 2 potrebbe andare in onda dallo Stadio Olimpico con ospiti bomba.

Quando finisce Viva Rai 2

Nonostante lo scorso anno si parlasse di una presunta cancellazione, anche quest’anno Viva Rai 2 si è confermato essere uno dei prodotti più riusciti della rete pubblica. Giorno dopo giorno infatti Fiorello e la sua squadra hanno regalato al pubblico un programma di qualità, tra ospiti, risate, scoop e anche tante emozioni.

Quest’anno tuttavia si è reso necessario un cambio location, a seguito delle lamentele dei residenti di Via Asiago, e così il celebre glass si è spostato al Foro Italico. Anche questa edizione intanto sta per volgere al termine ed è tempo per il conduttore di godersi un po’ di meritato riposo.

Proprio questa mattina, nel corso della diretta della sua trasmissione, Fiorello ha rivelato quando finisce Viva Rai 2. L’ultima puntata andrà in onda il prossimo 10 maggio, tuttavia con una grande sorpresa. Il presentatore infatti ha svelato che con ogni probabilità la diretta finale si svolgerà nientemeno che dallo Stadio Olimpico. Ma non solo. Per l’occasione infatti arriveranno grandi ospiti, per chiudere al meglio questa edizione. Già due sono i nomi annunciati. Parliamo ovviamente di Amadeus, che non poteva mancare a questo imperdibile appuntamento, e di Jovanotti.

Si preannuncia dunque un’ultima puntata col botto e senza dubbio ne vedremo di belle. In questi giorni intanto si sta parlando di un possibile addio di Fiorello alla Rai, dopo che anche Amadeus ha deciso di abbandonare la rete pubblica. Tuttavia il conduttore, con la sua solita ironia, ha in qualche modo smentito le dicerie, facendo dunque intendere che il prossimo anno potrebbe tornare la nuova edizione del suo fortunato programma. Ma come ci stupirà Fiorello per queste ultime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.