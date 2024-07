Attraverso un messaggio a un programma argentino, Wanda Nara ha confermato le voci di separazione dal marito Mauro Icardi. La coppia aveva già attraversato un momento di crisi, ma i due ci avevano riprovato anche per la malattia di lei. Ma alla fine non ha funzionato.

L’annuncio della separazione tra Wanda Nra e Mauro Icardi

Da un po’ di tempo giravano alcune voci che parlavano di Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi. E si diceva che si erano separati. Adesso i rumor sono diventati concreti e la conferma è arrivata dalla stessa showgirl che ha mandato un messaggio a Pomeriggio America, programma TV argentino.

“Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha scritto Wanda. E poi ha aggiunto che presto darà ulteriori dettagli sulla separazione arrivata dopo un periodo di crisi iniziano nel 2021. Lei infatti aveva scoperto un tradimento del marito ed era arrivata al punto di separarsi. Insieme, però, erano riusciti ad appianere le divergenze. E di recente lei ha scoperto di essere malata di leucemia mieloide cronica.

A confermare le parole di Wanda Nara è stata anche la sua avvocata, Ana Rosenfeld, che ha rilasciato un commento a TeleShow. “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”, ha affermato. Nessun commento invece è arrivato da Mauro Icardi che sarebbe già tornato in Turchia per i suoi impegni calcistici, mentre Wanda è rimasta in Argentina dove a breve inizierà a registrare Bake Off Argentina.

Come riporta Fanpage.it, secondo numerose fonti sarebbe stata proprio Wanda Nara a chiedere il divorzio al marito Mauro Icardi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la showgirl si sarebbe detta stanca dei continui tira e molla con il compagno e determinata a chiudere questa parentesi sentimentale della sua vita. Inoltre Wanda avrebbe deciso di restare a vivere in Argentina insieme ai suoi 5 figli. E prima che si possano fare varie illazioni, per i due ex coniugi non ci sarebbe nessun nuovo amore.