Non solo Lino, anche Luca di Temptation Island è un cantante, un rapper per la precisione. E lo scorso anno ha partecipato a un Festival estivo organizzato da RTL 102.5 nel parco divertimenti di Gardaland. Ecco il video della sua esibizione.

La vita da rapper di Luca di Temptation Island

Abbiamo conosciuto nella seconda puntata di Temptation Island il fidanzato Luca che ha deciso di partecipare al programma con la fidanzata Gaia. La loro storia, come dicevamo, è stata affrontata appunto nel corso della seconda puntata e ha suscitato molta polemica tra il pubblico. Infatti è venuto fuori che lui tradisce molto spesso la fidanzata e ha ammesso che potrebbe non ricordare tutti i tradimenti. Quindi lei ha scoperto di avere più corna di quello che pensava.

Oltre a questo, ha fatto molto discutere il suo normalizzare il tradimento definendolo come una “cosa fisiologica”. Insomma non ci sarebbe niente di strano a tradire il partner se vedi un’altra persona che ti attira e quindi potrebbe scappare un bacio o addirittura un rapporto sessuale.

Nell’attesa di scoprire come si evolverà la storia tra Gaia e Luca, su di lui è spuntato un video risalente a prima della sua partecipazione a Temptation Island. In realtà l’ha pubblicato proprio lui sul suo profilo TikTok e guardando la sua pagina scopriamo che nella vita è un rapper. Ecco il video che ha pubblicato ieri:

Parlando di questo video, veniamo a scoprire che Luca lo scorso anno ha partecipato al Gardaland Summer Festival, un evento musicale che si è svolto al parco divertimenti di Gardaland l’8 luglio e che è stato organizzato da RTL 102.5, la nota emittente radiofonica.

Insomma quest’anno Temptation Island sembra aver puntato sui cantanti. Vi abbiamo infatti mostrato come anche il discusso Lino abbia pubblicato in passato un brano in napoletano insieme a suo fratello.