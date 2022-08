Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando dopo 8 anni di matrimonio

1 È davvero divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi?

Come una telenovela che va in onda ogni estate, un appuntamento fisso, si torna a parlare di Wanda Nara e Mauro Icardi. I due la scorsa estate fecero molto parlare di loro per dei presunti tradimenti da parte del calciatore nei confronti di sua moglie. A lungo durò questa storia, tra azioni social improvvise, dichiarazioni pubbliche sconvolgenti e tanti gossip tra verità e menzogne.

Poi i due fecero pace. Ci furono dei chiarimenti, lui fece di tutto per non farsi lasciare e alla fine, anche per i bene dei figli, la loro storia continuò. Anche se qualcosa cambiò in Wanda, come ad esempio togliere il cognome “Icardi” da suo profilo Instagram. Comunque tutto sembrava procedere per il meglio. Fino ad oggi.

Come riporta il sito Isa e Chia, in Argentina si vocifera che Wanda Nara abbia chiesto il divorizio al marito Mauro Icardi. E presto arriverà l’ufficialità dai diretti interessati. A raccontare tutto è stato il programma argentino LAM portando una prova audio di questa notizia. Si tratta di una telefomata tra l’imprenditrice e una sua dipendente, una certa Carmen.

In pratica si sente l’imprenditrice raccontare tutto alla sua dipendende Carmen, confermando quindi che sta portando avanti le pratiche del divorzio. Queste le sue parole: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.” Dalle sue parole questa volta sembra proprio definitiva. ma staremo a vedere.

I due sono sposati dal 2014, quindi sono 8 gli anni di matrimonio, e insieme hanno due figli. Mentre lei dal precedente marito, il calciatore Maxi Lopez, ne ha altri tre.

Intanto su Wanda Nara si vociferano nuovi progetti lavorativi nella TV italiana…