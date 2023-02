Wanda Nara lancia una frecciatina a Belen Rodriguez: “In Argentina non ha fatto nulla”

NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2023

La battuta di Wanda Nara a Belve su Belen Rodriguez

Nella prima puntata in prima serata di Belve, Francesca Fagnani ha avuto vari ospiti, tra cui Wanda Nara, procuratrice e moglie del calciatore Mauro Icardi. Sappiamo che la loro relazione è spesso al centro del gossip e infatti nell’intervista c’è stato modo di parlare anche di questo.

Ma la giornalista ha iniziato con un altro argomento che riguarda invece una vecchia frase di Wanda riferita a Belen Rodriguez. La Fagnani ha infatti detto: “Lei una volta ha detto ‘io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen'”.

Una frase molto diretta, ma cosa significa? Wanda Nara ha risposto per spiegare cosa intendesse, ma tutto questo sembra nascondere una frecciatina nei confronti della showgirl ormai famosissima in Italia. Ha infatti detto: “Si perché Belen mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da piccolina che lavoro, da quando avevo 5 anni”.

Come detto, Wanda ha poi risposto sulla crisi e i gossip riguardanti il suo matrimonio con Icardi. A quanto pare loro stanno ancora insieme e spesso molte notizie che girano sul loro conto non sono vere.

Potete rivedere tutta l’intervista sul sito di RaiPlay.