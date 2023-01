NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Gennaio 2023

Incidente hot per Wanda Nara

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo di Wanda Nara. Come sappiamo infatti la modella argentina sta affrontando la separazione da Mauro Icardi, dopo anni di amore e di vita insieme. Pare infatti che il matrimonio tra i due sia giunto al termine, nonostante sembrerebbe che entrambi siano rimasti in ottimi rapporti. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web e che coinvolge proprio la Nara, che è rimasta coinvolta in un incidente hot. Tutto è iniziato quando Wanda ha deciso di tenere una diretta su Instagram insieme a una sua amica. A un tratto però, nel corso della live, la canotta che la modella stava indossando si è spostata, lasciandola col seno completamente scoperto.

Inizialmente tuttavia la Nara non si è resa conto dell’accaduto. Quando però alcuni utenti hanno iniziato a commentare, Wanda si è prontamente coperta, scoppiando a ridere per la gaffe. L’incidente hot della moglie di Mauro Icardi tuttavia non è passato inosservato e in pochi minuti il video del momento ha fatto il giro dei social.

scapezzolata live della wandona aiuto pic.twitter.com/W7WAHoDkYt — Romelu Lubamba (@MatteDj23) January 13, 2023

Chi segue Wanda Nara però sa bene che spesso la modella si mostra sui social in modo sexy e provocante, apparendo in splendida forma. Proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Italia, Wanda ha parlato della sua scelta di postare scatti piccanti, replicando anche a chi l’accusa di non pensare ai suoi figli, che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo dei social e potrebbero imbattersi in una sua foto. Alle critiche del web così la Nara risponde affermando:

“Non credo che ne rimarrebbero disturbati. Mi vedrebbero come mi vedono a casa. E poi io insegno loro che non si deve mai giudicare una persona dall’aspetto, dal vestito o dal colore della pelle”.