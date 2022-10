Chi è Alex Di Giorgio? Età, fidanzato, vita privata e Instagram

Qui di seguito una scheda che ci racconta nel dettaglio chi è il nuotatore italiano e protagonista di Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio. Nel seguente articolo vi riporteremo news e curiosità che lo riguardano da vicino: dall’età alla vita privata, al fidanzato e carriera e dove poter interagire con lui su Instagram e social vari.

Dov’è nato e quanti anni ha Alex Di Giorgio? Leggendo la sua biografia sappiamo che il nuotatore è nato a Roma il 28 luglio 199, sotto il segno zodiacale del Leone, e la sua età oggi è di 32 anni.

Per quanto riguarda altezza e peso, sappiamo che Alex è alto 1 metro e 85 centimetri, per un peso pari a 75 kg.

Da sempre legato allo sport e in particolare al nuoto, Alex Di Giorgio vanta (come vedremo nella parte dedicata alla carriera) diverse medaglie ottenute nelle varie competizioni a cui ha preso parte negli anni. Intanto concentriamoci su quella che è la sua vita privata….

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata di Alex Di Giorgio non ci sono grandissime informazioni a riguardo, poiché lo sportivo è davvero molto riservato.

In passato ha avuto una relazione con Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma tra loro non è finita bene.

Attualmente non sappiamo dirvi se Alex Di Giorgio sia o meno fidanzato.

Dove seguire Alex Di Giorgio: Instagram e social

Chi volesse seguire e interagire con Alex Di Giorgio può farlo attraverso le sue pagine social.

Su Facebook sono presenti alcune pagine, ma quella ufficiale dovrebbe essere questa (CLICCANDO QUI), non aggiornata però da diverso tempo ormai.

Il nuotatore è presente anche su Twitter e soprattutto è molto attivo su Instagram, dove condivide tutto ciò che lo riguarda. Nei vari video e scatti mette spesso in mostra il proprio fisico. Non mancano anche foto in compagnia di colleghi amici, ma anche immagini di shooting fotografici.

Carriera

Nuotatore professionista allenato da Gianluca Belfiore, Alex Di Giorgio in carriera vanta diverse soddisfazioni. Partiamo con il dire che è stato uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Londra nel 2012 e di Rio nel 2016.

In entrambe le gare ha preso parte alla staffetta 4×200 stile libero, anche se il suo risultato migliore risale agli Europei di Debrecel nel 2013 con una medaglia d’argento nella medesima disciplina.

Nel corso della sua carriera Alex Di Giorgio ha ottenuto anche 3 ori ai Giochi del Mediterraneo, disputati nel 2013 e un argento alle Universiadi di Taipei nel 2017.

Una broncopolmonite importante gli ha causato qualche problemino, che ha risolto con controlli medici periodici. Nel 2020, successivamente, è stato sospeso poiché risultato positivo all’ostarina. Si tratta di una sostanza in grado di aumentare resistenza fisica con degli effetti simili agli steroidi.

Attualmente Alex Di Giorgio è in fase di sospensione cautelativa.

Per diversi anni si è rumoreggiato il suo possibile impiego come concorrente del GF Vip, ma la notizia è stata sempre smentita. Nel 2022 Alex lo vedremo invece tra i protagonisti di Ballando con le Stelle.

Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle

A partire dall’8 ottobre 2022 su Rai 1 torna la nuova edizione di Ballando con le Stelle, condotta ancora una volta da Milly Carlucci. La trasmissione vedrà tra i protagonisti Alex Di Giorgio, il quale si è detto molto emozionato di poter condividere il palco con il proprio maestro di ballo.

A TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato anche qual è la canzone che lo fa scatenare totalmente e con chi dei compagni d’avventura condividerebbe volentieri un ballo:

«Questa è la prima volta in vita mia che ballo con qualcuno! Mi scateno con diverse canzoni, sicuramente le mie preferite sono quelle di Paola e Chiara. Vorrei ballare con Alessandro Egger», ha detto al settimanale.

Ricordiamo infine che la giuria di Ballando è stata confermata ed è formata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. A commentare a bordocampo Alberto Matano, che avrà accanto a sé un ospite diverso a puntata. La giuria popolare è formata invece da Rossella Serra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Il percorso di Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle

Qui a seguire passo passo tutte le tappe principali del percorso di Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle. Riuscirà a convincere la temuta ed esigente giuria?

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

