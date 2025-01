Ancora un uragano nella vita di Wanda Nara che di recente ha deciso di chiudere la relazione con L-Gate e lui ha replicato con una frecciatina. Lei adesso è tornata a parlare dell’ex marito Mauro Icardi con un attacco. Lo accusa infatti di voler rendere pubblici dei video intimi.

L’accusa di Wanda Nara nei confronti di Mauro Icardi

Gli ultimi mesi sono stati decisamente turbolenti per Wanda Nara e Mauro Icardi. I due ex coniugi, infatti, se ne sono dette di tutti i colori e sono uscite anche notizie scottanti. Wanda, infatti, ha intrapreso una relazione con il rapper L-Gate. Icardi ha detto che questa relazione era nata mentre lei stava ancora con lui, quindi avrebbe avuto una doppia vita. La Nara però ha sempre negato.

Adesso la modella ha annunciato la rottura con il cantante spiegandone anche i motivi. Sui social ha infatti scritto: “Oggi le nostre strade si separano, per prenderci cura di noi stessi e focalizzarci nel nostro lavoro e nella nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro”. Poco dopo però è arrivata la replica di L-Gate che ha lanciato una vera e propia frecciatina. “Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti”, ha scritto.

LEGGI ANCHE: Barbara De Santi uscirebbe con un tronista

Adesso la vicenda va avanti nuovamente tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Lei infatti di recente ha lanciato una forte accusa all’ex marito. Ospite del programma argentino Los Angeles de la manana, Wanda si è sfogata con il giornalista Angel Brito dicendo che Icardi starebbe cercando di rovinarla in tutti i modi. Ha infatti raccontato: “Quando è uscito da casa mia, ha giurato che mi avrebbe rovinato la vita. Minaccia di diffondere video intimi, deve averne molti. Siamo stati insieme per 12 anni e avevamo più di 60 telecamere in casa”.

LEGGI ANCHE: Helena Prestes, anche Elenoire Ferruzzi prende le sue difese

Inoltre, Mauro Icardi avrebbe anche impedito all’ex moglie di vedere le figlie durante le feste di Natale. “Non ho parlato con le mie figlie il 24 e il 25 dicembre. Non l’ho rivelato prima perché Mauro sta pagando un sacco di persone per parlare male di me e rovinarmi la reputazione”, ha spiegato Wanda.

Al momento non c’è un replica del calciatore e in tal caso noi siamo qui a disposizione per qualsiasi dichiarazione sulla vicenda.