A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi prende le difese di Helena Prestes. La modella in queste ore ha ricevuto il sostegno anche di Dayane Mello e di Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi dalla parte di Helena Prestes

Negli ultimi giorni si sta molto parlando della furiosa lite che c’è stata tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello. Tra le due infatti sono volate parole durissime e a un tratto proprio la modella ha tirato alla cantante un bollitore pieno d’acqua. In rete intanto gli utenti si sono divisi. Mentre c’è chi sta condannando il gesto di Helena, c’è anche chi sta prendendo le sue parti, facendo notare come Jessica abbia superato il limite per via di alcune sue pesanti dichiarazioni.

Nelle ultime ore intanto gli autori del Grande Fratello hanno annullato il televoto e domani sera, nel corso della nuova puntata, ci saranno dei seri provvedimenti disciplinari. Sui social nel mentre a prendere le parti di Helena Prestes sono state Dayane Mello e Nikita Pelizon, che hanno speso importanti parole per la gieffina. Poco fa come se non bastasse a prendere le difese della modella è stata anche Elenoire Ferruzzi, che ha pubblicato un lungo post sui suoi profili. Queste le dichiarazioni dell’ex Vippona:

“Sono molto dispiaciuta per l’aggressione emotiva da parte di tutto il gruppo che ha ricevuto Helena, che è una ragazza molto dolce e sensibile e che va assolutamente capita. Non trinceratevi dietro un dito recitando la solfa dei perbenisti. Questo gioco è vita vera e ognuno di noi nella nostra esistenza dice parolacce quando litiga. Non puntate il dito solo per sfogare la vostra frustrazione, riflettete sulle cose. Non condannate una persona esponendola ad odio gratuito come avete fatto in passato con me”.

Domani sera nel mentre scopriremo quale sarà il destino di Helena Prestes. La modella potrebbe rischiare la squalifica? Non resta che attendere la diretta per saperlo.