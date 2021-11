1 Wanda Nara racconta come ha scoperto la chat di Icardi e la presunta amante

Da tempo ormai si parla della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi dovuta a delle presunte corna fatte dal calciatore alla moglie con la modella China Suarez. In realtà le teorie uscite sono state tante. Si è parlato di chata a luci rosse, video compromettenti e addirittura incontri clandestini. E poi sono uscite un sacco di notizie tra foto pubblicate poi rimosse, frecciatine a mezzo social, like e segui vari. La verità su ciò che è realmente accaduto la sanno sicuramente solo i diretti interessati. Ma il fatto che Wanda sia stata la prima ad esporli pubblicamente, ha scatenato la curiosità di tutti.

Dopo un lungo silenzio e tante supposizioni, è stata proprio lei a decidere di rompere il silenzio e raccontare una volta per tutte come sono andati i fatti. La Nara ha quindi parlato con la piattaforma streaming Paramount Plus rilasciando un’intervista esclusiva (riportata da Trash Italiano che ringraziamo) e chiudendo finalmente tutta la faccenda. Così ha iniziato subito parlando di come ha scoperto la famosa chat di Icardi con la Suarez.

“Andavamo a cavallo. Mi hanno chiesto una foto delle ragazze e mi sono ricordata che ce l’avevo sul telefono di Mauro. Poi cercando ho trovato una chat. Essendo una persona nota il mio impulso è stato di raccontare la cosa su Instagram. Nel messaggio c’erano cose che una donna con i valori che ho io non avrebbe mai scritto e non si sarebbe aspettata che mi dicessero dall’altra parte. Si scrivono tante cose, raccontano qualcosa su Ibiza. Ho preso il primo aereo e sono tornata a casa in Italia. Più tardi, parlando con gli amici, mi hanno detto: ‘stai combinando un casino’. Ho detto a Mauro: ‘mi perdoneresti se trovassi messaggi del genere sul mio telefono?’. E lui ha detto: ‘No, divorzierei’.”

Successivamente c’è stata la reazione di Mauro Icardi che ha seguiro la moglie in Italia. E poi la stessa Wanda Nara ha parlato con la Suarez…