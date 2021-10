1 La presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Nuovo risvolto per quanto riguarda la presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Come al solito però, partiamo ancora una volta dall’inizio per tentare di ripercorrere i momenti che ci hanno portato a questo punto. La storia comincia quando la showgirl pubblica nelle sue Stories la frase: “Otra familia más que te cargaste per z***a“, ovvero “Hai rovinato una famiglia per un pu****a, aggiungendo poi, parrebbe, con una sua amica di essersi separata.

Mauro, però, ha poi postato una foto in compagnia della moglie e in descrizione le faceva gli auguri per la festa della mamma. Sembrava che l’immagini scongiurasse la crisi e invece forse no. Poco dopo, infatti, la procuratrice sportiva ha messo sempre su Instagram una Storia in cui mostra la mano senza fede nuziale e la scritta: “Me gusta mas mano sin anillo“, cioè “Mi piace la mia mano senza anello“. Al programma Los Angeles de la mañana, poi, è venuta fuori l’indiscrezione secondo la quale si parlerebbe già di un divorzio da 60 milioni.

Inoltre, Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato per indagare sul presunto tradimento di Mauro Icardi con l’attrice Eugenia Suarez. Il detective, quindi, avrebbe scoperto un messaggio in cui il calciatore avrebbe espresso il piacere di “incontrarsi in un posto che nessuno conosce o in una discoteca“. La Suarez, poco dopo, ha commentato in TV: “Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro“. Ma non finisce qui, la storia è ancora lunga.

Mauro, nella giornata di ieri ha pubblicato un messaggio dedicato alla moglie, oltre ad averla lasciata come unica follower sul suo Instagram. Continua…