Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Amici 22

Reunion tra Arisa e Wax

Qualche giorno fa Wax è stato ospite del format su YouTube di Lorella Cuccarini, insegnante che ha trovato dentro la scuola di Amici 22. Qui ha parlato di molti argomenti, tra i quali anche della famosa lite con Maria De Filippi durante i casting:

“Sì, mi sono presentato ai provini per partecipare ad Amici e c’è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera arrogante, mi sono tolto le scarpe. Perché come sapete io canto scalzo. Me le sono tolte e sono andato per presentarmi e non ho fatto bene. Mi sono presentato in una maniera un po’ strana. Ho cominciato col piede sbagliato. Ho detto ‘buongiorno alle signorine’. E c’era Maria, insomma, buongiorno signorine non è stata una bella uscita.

[…] Allora la De Filippi giustamente ha detto ‘guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno continuare a cantare’. Allora io l’ho guardata e ho detto ‘dico solo l’ultima cosa, mi voglio scusare, se volete ascoltare la mia musica io volentieri vi canto’. Quindi lei mi ha scusato e siamo andati avanti. Hanno capito subito come sono fatto”.

Alla fine la situazione è stata risolta e Wax ha potuto accedere alla scuola di Amici 22 arrivando anche al Serale. Tutto questo grazie all’insegnante che ha creduto sempre in lui. Stiamo parlando di Arisa, la quale ha sempre creduto in lui.

Proprio per tale ragione il loro rapporto è continuato anche fuori dal talent. Di recente si sono ritrovati, come possiamo vedere in un video qui sotto, nel dietro le quinte del Tim Summer Hits mostrandosi mentre si divertivano. Arisa gli ha anche dato un bacio sulla guancia.

