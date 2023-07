NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

La presunta verità su Ivana Mrazova e Luca Onestini

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono ritrovati, dopo essersi lasciati, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Qui hanno avuto modo di chiarire gli attriti del passato e oggi sono più uniti che mai. Poco dopo la fine del reality, infatti, a Onestini era stato chiesto cosa avesse provato nel rivederla:

“Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo.

È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.

Da quel momento, quindi, in tanti hanno sostenuto che fossero tornati insieme. Nessuno ha mai parlato apertamente, ma ci sono sempre state dichiarazioni discordanti. Il fratello di Luca aveva detto che era single al momento, mentre Ivana Mrazova ha messo la pulce nell’orecchio ai fan affermando che Onestini fa ancora parte della sua vita.

Stando a un’indiscrezione rilasciata da Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram, pare che Ivana e Luca non stiano insieme. Una follower dell’influencer, infatti, ha rivelato che Ivana si trovava al matrimonio della sua migliore amica quando ha preso in mano il bouquet per poi urlare “sono single“.

Questa sarebbe la conferma definitiva del fatto che non hanno alcuna relazione in corsa. Tuttavia, però, dobbiamo prendere queste informazioni con le pinze. Vi terremo informati nel caso in cui dovessimo avere tra le mani dettagli certi. Seguiteci per molte altre news.