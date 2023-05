Wax parte per il suo primo tour: le date dell’instore in tutta Italia

NEWS

Debora Parigi | 19 Maggio 2023

Amici 22

Si è concluso Amici 22 e ora gli allievi inziano la loro carriera fuori dalla scuola. Parlando dei cantanti, iniziano i primi tour non solo con i concerti, ma anche con gli incontri con i fan per fare foto e firmare autografi: gli instore. Ed ecco che Wax è stato il primo dell’edizione del talent appena concluso ad annunciare le date.

L’ex allievo di Arisa girerà per tutta Italia per incontrare i fan che lo hanno sostenuto in stutti questi mesi, parlare quindi con loro, scattare foto e firmare autografi. In realtà tutto verterà sul suo EP (che porta il suo nome) ed è pubblicato dalla 21CO, la casa discografica della Fascino. Quindi potete presentarvi nel luogo degli instore, acquistare il CD e farvelo autografare. Ma quali sono queste date? Vediamole tutte (nel post pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram ci sono i dettagli di ogni data:

26 maggio Roma

27 maggio Latina

28 maggio Corciano (PG)

29 maggio Milano

30 maggio Vimodrone (MI)

31 maggio Roncadelle (BS)

1° giugno Bologna

2 giugno Firenze e poi Lucca

3 giugno La Spezia

4 giugno Genova

6 giugno Palermo

7 giugno Castrofilippo (AG)

8 giugno Gravinia di Catania (CT)

9 giugno Reggio Calabria

10 giugno Ravenna

Wax presenta il suo “Wax instore tour”, ecco le date dove potrete trovarlo in giro per l’Italia 👇🏻🔥#Amici22 pic.twitter.com/AVtXvyUTJ3 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 19, 2023

Insomma, Wax tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sarà più o meno in tutta Italia, quindi molti fan avranno la possibilità di incontrarlo. Inoltre per l’estate sono previste alcune esibizioni in occasione di eventi importanti organizzati dalle radio. Ma sicuramente anche lui annuncerà presto qualche concerto estivo come accaduto per altri cantanti passati da Amici negli scorsi anni.