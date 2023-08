NEWS

Nicolò Figini | 19 Agosto 2023

Il twerking di Wax

Gaia e Wax sono due ex allievi di Amici, appartenenti a edizioni diversi, che sono stati molto amati dal pubblico a casa. Ancora oggi riescono a riscuotere molto successo e di recente sono stati avvistati insieme allo stesso evento. Per tale ragione molti fan hanno iniziato a chiedere a gran voce un duetto tra loro. Se questo si realizzerà oppure no ce lo dirà soltanto il tempo.

La loro amicizia, però si sta consolidando sempre di più. Nelle scorse ore, infatti, hanno pubblicato un video molto divertente che ha fatto il giro del web. Qui sotto possiamo vedere Gaia mentre cerca di insegnargli a twerkare. Il compito sembra fallire nel momento in cui lei continua ma lui ci rinuncia mettendosi a ballare normalmente. Vedremo se prossimamente migliorerà.

avrei immaginato di tutto, un meteorite o la

fine del mondo, ma mai mai mai avrei immaginato di vedere gaia che twerka con wax in pigiama

pic.twitter.com/kB1CHI56Xj — sof💛 (@gateamiciani) August 19, 2023

Nel frattempo, non molto tempo fa, un’altra ragazza ha parlato di Wax. Stiamo parlando di Angelina Mango, la quale ha preso parte alla sua stessa edizione e con la quale secondo vari rumor sembrava stesse nascendo un amore:

“Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile.

Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.

