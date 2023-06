NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Giugno 2023

Amici 22

Le parole di Angelina Mango su Wax

In queste ore Angelina Mango è stata ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini. Oltre a rivelare dei curiosi aneddoti personali, la cantante è anche tornata a parlare delle amicizie strette all’interno della scuola di Amici 22 e naturalmente non ha potuto fare a meno di menzionare Federica e Wax. Sul rapporto con i due colleghi e amici dunque Angelina afferma:

“Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile. Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.

Angelina Mango ha poi anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, e a riguardo ha dichiarato:

“Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio. È difficile nasconderle delle emozioni perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei. Sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto. Credo che la stima sia anche un po’ reciproca. Lo percepisco da parte sua che vede qualcosa in me anche umanamente, poi artisticamente è secondario”.