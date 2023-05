Wax incontra i fan ai firmacopie e si mostra estremamente euforico – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Amici 22

Il video di Wax duranre un suo firmacopie fa il giro del web

Pochi giorni fa, il 26 maggio per la precisione, è iniziato l’instore di Wax che ha coinciso con l’uscita del suo EP. L’ex allievo di Amici 22 sta quindi incontrando i propri fan in tutta Italia per fare foto, firmare autografi e fare quattro chicchiere con coloro che lo hanno sempre sostenuto. Sul suo profilo Instagram ci sono tutti i dettagli su come partecipare.

E a quanto pare il cantante è molto contento di incontrare le persone che ascoltano la sua musica, mostrandosi decisamente euforico. Sta infatti girando un video sul web in cui lo vediamo durante uno dei suoi instore (non sappiamo di quale città). In pratica l’evento qui è organizzato con un palco e i fan che vengono fatti salire uno alla volta per foto, autografi ecc.

In questo video pubblicato su TikTok vediamo un signore della sicurezza o dell’organizzazione dell’evento aiutare una ragazza a salire. Nel momento in cui lei sale parte il singolo “Anni ’70” di Wax. Infatti le sue canzoni vengono messe in sottofondo durante questo incontro. Ecco, appena parte la musica vediamo l’ex allievo di Arisa iniziare a cantare e a gesticolare come se si stesse esibendo.

Una reazione un attimo inaspettata che ha sorpreso anche la fan, ma che comunque ha fatto molto divertire tutte le persone presenti.