Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Potrebbe non essere finita tra i due ex allievi di Amici 22 Isobel e Cricca. La ballerina è disposta a dare una seconda possibilità

C’è ancora speranza per Isobel e Cricca dopo Amici 22

La fine dell’esperienza ad Amici 22 per Isobel è stata davvero un successo. Anche se non ha vinto nemmeno la sua categoria, ha comunque conquistato i complimenti della giuria, dei giornalisti e ha ricevuto davvero tantissime proposte di lavoro. Proprio riguado al suo futuro a Superguida TV ha detto: “Sono molto fortunata, a dire la verità non ho un piano dopo Amici. Quello era il mio primo sogno. Voglio provare molte cose, prendere tutte le opportunità che arrivano. Ho molte cose in ballo che stanno arrivando, non posso ancora anticipare nulla”.

Nella stessa intervista ha parlato della sua esperienza nel talent e anche di Maria De Filippi: “Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con Dio. Maria è la persona più vera e leale che ho incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà e di onestà”. Non sono mancate anche le parole sulla sua ex insegnante Alessandra Celentano, ricche di affetto e stima:

“La maestra Celentano è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di se stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano”.

Ma nella scuola di Amici 22 Isobel aveva anche trovato l’amore, dando inizio a una relazione con Cricca. Questa relazione, però, si è interrotta bruscamente. Il cantante un po’ di tempo fa aveva detto di essere ancora innamorato della ballerina e di sperare in una seconda possibilità. Lei è dello stesso avviso? “La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici”, ha dichiarato Isobel. “Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta”.

Insomma per i fan di questa coppia potrebbe esserci ancora speranza.