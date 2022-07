1 Il primo lavoro del figlio di William e Kate

Senza dubbio William e Kate sono due dei membri della Royal Family inglese più amati di sempre. Il Duca e la Duchessa di Cambridge con la loro storia d’amore fiabesca hanno fatto battere il cuore al mondo intero, e in questi ultimi anni il loro ruolo all’interno della monarchia si sta definendo sempre di più. In futuro infatti saranno proprio loro a sedere sul trono, e di certo in molti fanno il tifo per questa meravigliosa coppia. A settembre tuttavia i Cambridge lasceranno Londra per trasferirsi vicino alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove risiedono i genitori di Kate. Qui William e la sua famiglia avranno modo di vivere più in tranquillità, lontani dal caos della capitale, senza però evitare i numerosi impegni reali.

In queste ore intanto è emersa una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere. Il primogenito del Duca e della Duchessa, George, ha infatti trovato il suo primo lavoro estivo! Dove? Nientemeno che in campagna! Tra pochi giorni infatti i Cambridge si sposteranno nella loro proprietà ad Anmer Hall, dove trascorreranno l’intera estate.

Qui il figlio di William e Kate si darà da fare occupandosi degli animali, stando a stretto contatto con la natura. Il Duca e la Duchessa infatti hanno deciso di far crescere i loro tre figli con sani valori, rendendoli responsabili e autonomi fin da piccoli, data la rilevante posizione che occupano all’interno della famiglia reale. Proprio George infatti un giorno sarà Re, e la sua educazione a futuro monarca è iniziata ben presto.

Qualche settimana fa nel mentre si è mormorato che William abbia litigato con suo padre Carlo, proprio a causa di sua moglie. Andiamo a rivedere quello che sarebbe accaduto.