1 La preoccupazione di William e Kate

A Buckingham Palace, come riporta la rivista Us Weekly ci sarebbe grande «nervosismo e preoccupazione». Pare infatti che William e Kate sarebbero in ansia per il futuro del piccolo George e come gestire la sua educazione crescita con il trascorrere del tempo.

Us Weekly rivela come una fonte vicina a corte avrebbe raccontato il timore dei duchi di Cambridge. Gran parte della ‘colpa’ di tutto questo pare sia attribuita al Principe Harry e alle sue recenti dichiarazioni per gli insegnamenti ricevuti. Tornando indietro di qualche mese (parliamo del periodo di maggio), durante il suo podcast Armchair Expert, in un’intervista insieme a Dan Shepard, il duca di Sussex aveva parlato di «dolore e sofferenza genetici» all’interno della sua famiglia e la voglia di porre fine a quel ciclo.

Nella medesima occasione, come ricorda anche Vanity Fair, Harry non ha risparmiato critiche contro suo padre Carlo. Secondo lui non è stato in grado di proteggere lui e William dalla stampa e dagli scandali, su tutti la rottura tra il Principe Carlo e Lady D, ma anche la terribile scomparsa di quest’ultima.

Quanto detto dal Principe Harry non ha fatto che aumentare la pressione in William e Kate. Considerando poi che i rapporti anche tra fratelli non sono di certo floridi! Pare ci sia, infatti, una totale mancanza di fiducia.

Fare il genitore non è una cosa semplice, ma se si tratta di Famiglia Reale tutto è più amplificato, anche perché il principino è il terzo erede al trono britannico. A George è stato già spiegato l’importante incarico che gli spetterà un giorno, stando a quanto raccontato da Robert Lacey. Il biografo reale ne ha parlato nella versione aggiornata del libro Battle of Brothers, anticipata dal Daily Mail. Sempre Lacey racconta che il fatto sarebbe rimasto segreto fino a ora perché William e Kate avevano intenzione di dare una normale educazione al piccolo George. Al settimo compleanno, sempre soffermandoci sul racconto del biografo, i duchi hanno deciso di parlarne per la prima volta con loro figlio. Ma non è finita qui…