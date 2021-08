1 Il retroscena sulle nozze di William e Kate

Non manca giorno in cui non arrivino notizie sulla Royal Family. Questo retroscena, però, sembra aver lasciato tutti a bocca aperta. Spesso in pubblico abbiamo visto il bel rapporto instaurato da Kate Middleton, moglie del Principe William, e la Regina Elisabetta. Eppure pare non sia sempre stato così e proprio a tal proposito è spuntato fuori un curioso aneddoto.

Il The Sun ha insinuato un dubbio non di poco conto sul legame tra la Duchessa di Cambridge e Sua Maestà, in passato decisamente turbolento. Una crepa che con fatica e con il trascorrere del tempo si è fortunatamente risolta nel migliore dei modi. Ma cosa è successo?

Come si apprende dal tabloid inglese, infatti, quando il Principe William ha iniziato a frequentare Kate Middleton, la Sovrana non era affatto entusiasta, anzi! Decisamente il contrario. I Duchi di Cambridge, prima di fare ufficialmente coppia, sono stati insieme dal 2003 al 2006, poi la rottura che li ha portati a stare lontani per un po’. Il Principe e Kate hanno ripreso poi a vedersi nel 2008, in un periodo nero per tutto il Regno. La Gran Bretagna, infatti, stava affrontando una pesante crisi economica e per rispetto dei sudditi, la Royal Family ha cercato sempre di mantenere un basso profilo.

Kate Middleton, però, in quel periodo era molto diversa da ora e amava esibire le sue vacanze esotiche, in cui trascinava anche il futuro marito William, come ricorda la biografa reale Katie Nicholl: «Se non erano a Balmoral, allora i due stavano sciando o erano in vacanza a Mustique». Tanto che sfarzo e bella vita avevano portato la Duchessa a guadagnarsi due soprannomi “Regina di Mustique” (appartenuto in precedenza alla Principessa Margaret) e poi “Waity Kate”, ovvero “Kate in attesa”, ma di cosa vi chiederete?

Semplice: del matrimonio. Questo perché la Regina Elisabetta chiese espressamente a William di rimandare il fidanzamento. Questo affinché le cose si sistemassero e soprattutto in attesa che Kate seguisse alla lettera il tanto temuto ‘protocollo’. Ecco perché il soprannome ‘in attesa’. A lungo andare, però, fortunatamente le cose si sono sistemate e ora Kate sembra aver conquistato non solo il cuore di William, ma anche quello della Regina Elisabetta. Il chiacchiericcio diffuso dalla stampa britannica verrà smentito dalla Royal Family?

