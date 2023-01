NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2023

GF Vip 7

Luca Onestini si scontra in diretta al Grande Fratello Vip 7 con la sua ex Soleil Sorge: ecco cosa è accaduto.

Luca Onestini vs Soleil Sorge

Questa sera non mancano le emozioni nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 e protagonista della serata è stato Luca Onestini. La scorsa settimana come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne si è scontrato con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, che sta attualmente sostituendo Sonia Bruganelli come opinionista del reality show. Dopo la fine della scorsa diretta così più volte Luca è tornato a parlare dell’influencer, spendendo per lei parole molto dure che non sono naturalmente passate inosservate.

Questa sera così c’è stato l’atteso faccia a faccia tra Onestini e la Sorge e il Vippone è così arrivato in studio per avere un confronto di fuoco con la sua ex. Fin dal primo momento tuttavia i toni tra i due si sono scaldati e naturalmente non sono mancate frecciatine varie (QUI per il video).

Luca Onestini ha anche rivissuto il momento in cui anni fa era concorrente del Grande Fratello Vip 2, e mentre si trovava all’interno della casa fu tradito da Soleil, che all’epoca iniziò una relazione con Marco Cartasegna. Questa sera tuttavia la Sorge ha voluto fare chiarezza sulla situazione, negando il tradimento. Tra i due tuttavia non si è arrivati a un chiarimento, ed entrambi si sono lasciati in malo modo.

Che nelle prossime ore Luca torni a parlare di Soleil? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.