Andrea Sanna | 2 Gennaio 2023

GF Vip 7

GF Vip 7: Patrizia Rossetti abbandona

Grande colpo di scena questa sera al GF Vip 7. Questo perché Patrizia Rossetti, dopo aver riflettuto a lungo, ha preso una decisione importante: la vippona abbandona la Casa più spiata d’Italia. Di questo ne ha parlato anche stasera in puntata.

Ad introdurre l’argomento è Alfonso Signorini, con Patrizia Rossetti che ha confermato tutto: “Allora non vorrei abbandonare il gioco, Alfonso. Non voglio che nessuno si preoccupa. Sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho. Ho dei dolori nel corpo e nelle gambe. È partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi, pare non ci sia niente di strano, però pare ci sia, anche se non di grande portata, una piccola infezione”.

Ha detto Patrizia. E ancora: “Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so. Sta di fatto che in questi giorni non sto bene. Nella Casa non riesco a essere attiva, nemmeno con la mente. Perché è come avere un cagnolino che ti mordicchia”.

Queste le parole di Patrizia tra le lacrime…

Patrizia ha da poco espresso il desiderio di abbandonare la Casa di #GFVIP. Ne parla ora con Alfonso… ecco cosa sta succedendo. pic.twitter.com/Q1rU8xKhTp — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Alfonso Signorini ha voluto comunque concedere un po’ di tempo per riflettere. Il conduttore ha provato a convincere Patrizia Rossetti a pensarci un attimo prima di prendere qualsiasi affrettata decisione.

Successivamente, dopo la pubblicità, Patrizia Rossetti ha comunicato al pubblico da Casa e ai suoi compagni che lascia la Casa del GF Vip 7. Preferisce approfondire i fastidi fisici che le creano preoccupazioni da qualche settimana.

Patrizia, sei una grande concorrente ed una grande donna. Sappiamo che non è stata una decisione semplice… noi la rispettiamo e ti staremo sempre vicini. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/lyI8muMXyl — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Così dopo 3 mesi e due giorni Patrizia Rossetti abbandona la Casa del GF Vip 7 e fa ritorno alla sua normalità. Tutti i suoi compagni si sono stretti in un unico abbraccio e si sono detti davvero molto dispiaciuti per lei. I vipponi hanno messo da parte i vari dissapori avuti con lei e l’hanno salutata, prima che lei uscisse.

Alla Rossetti facciamo il nostro in bocca al lupo!