NEWS

Andrea Sanna | 21 Novembre 2022

GF Vip 7

Ieri pomeriggio durante il passaggio degli aerei, George Ciupilan e Luca Salatino, che nella Casa del GF Vip sono diventati grandi amici, si sono ritrovati a confrontarsi in giardino. L’ex allievo de Il Collegio ha chiesto delle spiegazioni al coinquilino. Nell’ultimo periodo ha percepito un distacco nei suoi riguardi. Dal canto suo, invece, il romano ha replicato dicendo di non trovarsi d’accordo e di averlo sempre difeso dagli altri: “Quando gli altri ti giudicavano per i tuoi comportamenti e per essere chiuso e riservato, io ti ho difeso”, ha ribadito sicuro.

Nonostante tutto, però, George Ciupilan non è sembrato dello stesso avviso. Di recente alcuni vipponi nella Casa del GF Vip hanno detto di lui di essere “troppo pacato” e c’è chi l’ha definito persino “un soprammobile”. Quando si facevano battutine di questo tipo Luca Salatino in primis ci ha scherzato su e si è lasciato sfuggire qualche risata, senza mai prendere le difese di George. Un comportamento che ha fatto rimanere male il ragazzo:

“Luca ti ho notato distaccato ultimamente, ho avuto questa impressione e te lo dico. Poi non capisco. Perché ridi anche tu quando gli altri mi feriscono? Nelle ultime due settimane io ti ho sentito molto più freddo verso di me. Sei più apatico nei miei confronti. Quando ci sono le battute su di me, io vedo che ridi”.

Queste parole di George Ciupilan. I modi di fare del coinquilino avrebbero urtato la sua sensibilità. Quanto detto ha lasciato sorpreso Luca Salatino, il quale si è difeso e ha tentato di spiegare la sua posizione all’amico:

“Sono due cose separate. Essere freddi è una cosa, ridere sulle battute un’altra. Anch’io per primo ti ho fatto questa battuta. Che discorso è? Questa cosa mi butta giù. A una persona che reputo in un determinato modo non vado a dire ‘perché ridi?’. Se con te sono a posto, tu si di me puoi ridere quanto vuoi”, ha detto Luca Salatino rivolgendosi a George Ciupilan. “Magari il fatto che sono più freddo può essere vero. Ma sul resto no, non c’entra niente. Ripeto un’altra volta. Qui nella Casa io ho legato con cinque/sei persone in un’altra maniera. Io ti sono sempre stato vicino. Dici questo perché nell’ultimo periodo ho fatto battute su di te. Se magari mi fai capire…” (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

George Ciupilan e Luca Salatino hanno continuato a battibeccare, senza riuscire ad arrivare a una conclusione positiva. Ad aggiungersi alla conversazione Edoardo Tavassi che ha cercato di far ragionare i due e fargli capire i modi diversi che hanno di rapportarsi. Riusciranno a chiarirsi Luca e George o è la fine di un’amicizia?