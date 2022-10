1 Il presunto cachet di Wilma Goich

Quest’anno come sappiamo a far parte del cast del GF Vip 7 c’è anche Wilma Goich. L’amatissima attrice per la prima volta ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, e in questi primi giorni di gioco sta avendo modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Senza dubbio nelle prossime settimane Wilma ci regalerà forti emozioni, anche per via della sua storia. Come di certo in molti sapranno infatti solo pochi anni fa la Goich ha perso la sua unica figlia, venuta a mancare a seguito di una brutta malattia. Nel corso delle prossime puntate la Vippona avrà modo di raccontare i retroscena di questo difficile momento che le ha cambiato la vita. In queste ore però l’attrice è finita al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e cosa è accaduto.

Dagospia ha infatti svelato il presunto cachet che Wilma Goich percepirebbe per la sua partecipazione al GF Vip 7. Stando a quando riporta il noto portale, sembrerebbe che l’attrice venga pagata ben 9 mila euro a settimana! Questo quanto si legge in merito:

“Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro”.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni, e non c’è alcuna certezza che il cachet di Wilma Goich al GF Vip 7 sia realmente quello riportato da Dagospia. Nel mentre solo qualche giorno fa l’attrice ha ricordato sua figlia, ed è scoppiata in lacrime. Andiamo a rivedere quello che è accaduto e le sue dichiarazioni.