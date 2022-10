1 Wilma Goich contro Nikita

Ancora diatribe nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri durante la festa organizzata dal GF Vip, Nikita Pelizon è stata attaccata duramente da Wilma Goich (e non è la prima volta). La cantante non ha apprezzato un gesto fatto dalla coinquilina, la quale avrebbe preso delle mozzarelle, che sarebbero servite invece per la pizza. A lungo la vippona si è sfogata con gli altri e anche nella giornata di oggi non ci è andata tanto per il sottile.

In questo video che vedete qui sotto, Wilma Goich ha rincarato la dose contro Nikita Pelizon mentre parlava con Giaele De Donà (risentita con l’amica per la nomination ricevuta) ed Elenoire Ferruzzi (la quale non sembra anche lei provare grande simpatia). Insomma tutte e tre hanno avuto da ridire, ma in particolare Wilma si è lasciata scappare delle frasi che hanno provocato la reazione degli utenti del web, contrariati dalle sue forti esternazioni:

“Ipocrisia, la demenza, perché qui è demenza anche. Io posso avere la demenza senile, ma lei ha la demenza giovanile. Quindi demenza, ipocrisia, nullità. Tu vieni a dichiarare determinate cose qui al Grande Fratello e poi ti comporti esattamente facendo esattamente l’opposto di quello che invece dici”.

“No, è incoerente”, ha continuato a dire invece Giaele De Donà, seguita da Elenoire Ferruzzi che ha detto: “Pensa che in studio passa tutta un’altra cosa”. A soffermarsi su questo particolare proprio Giaele: “Vedi lei a casa piace, io non capisco proprio il perché, credimi. Lei passa come la vittima e quella brava e siamo noi gli str**zi”. Secondo Elenoire i telespettatori dovrebbero trovarsi lì con loro per capire quel che dicono, altrimenti sarebbe inutile.

“Ha la demenza giovanile”

Allora non voglio sfociare nella cattiveria ma sinceramente queste tre hanno rotto superato i limiti dello schifo.

Non si può insabbiare perché una ha 70 anni una e trans 3 via dicendo. La linea è stata superata. #gfvip pic.twitter.com/fyeZjSLItn — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 23, 2022

Insomma Wilma Goich e le due coinquiline hanno avuto davvero parecchio da ridire contro Nikita Pelizon, a quanto pare e come dicevamo questo atteggiamento e le parole usate non sono piaciute al popolo di Twitter. In tanti hanno commentato questo attacco da parte di Wilma e hanno trovato le sue dichiarazioni un po’ troppo esagerate.

In un mondo di cattiverie gratuite come quelle lanciate da Wilma Elenoire e Giaele sii come Nikita e Patrizia che usano le calze a rete per camuffare i peli delle gambe #GFvip — Robi (@Robimum) October 23, 2022

Parla Giselde che continua a sputa merda con Wilma su nikita e chi li passa davanti si aggregano io bho non ho più parole #gfvip — H24 (@h242022) October 23, 2022

Ma non è finita qui, perché come accennato precedentemente anche ieri Wilma Goich si è scagliata contro Nikita…