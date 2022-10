1 Wilma Goich dura contro Nikita

Nella Casa del GF Vip 7 Nikita Pelizon continua a essere nel mirino di alcuni vipponi, sebbene sia risultata la preferita del pubblico con il 48% dei voti. Se alcuni coinquilini sono cambiati nei suoi confronti, mostrandosi più morbidi, ce ne sono altri che non riescono proprio a farsela risultare simpatica o empatizzare con lei. Tra loro Wilma Goich, la quale è rimasta piuttosto ferma nella sua posizione.

In puntata Nikita Pelizon è stata interpellata da Alfonso Signorini, il quale le ha domandato il motivo di alcuni suoi atteggiamenti che urterebbero così tanto gli altri concorrenti. Durante la conversazione la ragazza dai capelli verdi ha spiegato come in realtà i suoi sorrisi, in qualsiasi circostanza, non vogliono essere una presa in giro. Si tratta di un’arma di difesa in merito a un passato decisamente burrascoso e complesso. Qui ha poi rivelato di aver pensato al suicidio quando aveva 16 anni. Il conduttore ha aggiunto che di questo ne avrebbero parlato giovedì in puntata.

Questa esternazione per alcuni concorrenti è stata inedita e inaspettata, molti di loro inizialmente sono rimasti interdetti. C’è da dire, però, che nel post puntata la questione è ritornata a galla e alcuni non si sono risparmiati su Nikita Pelizon. La frase detta dalla giovane ha suscitato perplessità in Wilma Goich, la quale durante una chiacchierata ha dichiarato:

“Vi pare normale che è da un mese che stiamo qui tutti insieme e quella (Nikita ndr) solo ieri se ne esce con sta storia del suicidio“. Presente alla conversazione Patrizia Rossetti, la quale ha preso le difese di Nikita Pelizon: “Non è vero a me l’ha detto qualche settimana fa, poi non è che ha il dovere di dirlo a tutti”.

Sul web, intanto, i telespettatori si sono divisi e la maggior parte hanno rimproverato Wilma Goich di sapere ma di far finta di non ricordare…

Wilma riferendosi a Nikita: "Quella che parla di suicidio dopo un mese"



Patrizia:"Non è vero a me l'ha detto qualche settimana fa, poi non è che ha il dovere di dirlo a tutti"



Brava Patrizia #gfvip #nikiters — Jus (@LeilaDibi) October 18, 2022

Wilma sei seria?

Nikita era davanti a te, quando parlava del fatto che a 16 anni ha provato a suicidarsi.

Ma certe persone sono veramente surreali#gfvip — Asia💙 (@Asia90847274) October 18, 2022

Ma scusa c'era anche Wilma quando Nikita raccontò del suicidio qualche settimana fa e mo dice 'ma questa che lo racconta dopo un mese' 💀 #gfvip — 60% Paloma (@____Paloma_____) October 18, 2022

Come vediamo in vari tweet e come vi abbiamo raccontato in un articolo, Nikita Pelizon questo argomento lo aveva affrontato il pomeriggio del 4 ottobre proprio con Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Ritorniamo a quel momento e rivediamo cosa ha raccontato la vippona…