3 Alessandro Cattelan lascia X Factor: ecco chi ha vinto

La finale di X Factor 2020 ha rivelato enormi sorprese: dal vincitore dell’edizione all’addio di Alessandro Cattelan. Durante la puntata finale del talent, lo storico conduttore ha infatti sorpreso tutti annunciando il suo addio. Poco prima della proclamazione, Cattelan ha affermato che non farà più parte del programma. Ecco le sue parole:

“Grazie a tutti per questi 10 anni, è stato fantastico. Da qui in poi…ci si vede”

Anche gli account social del talent hanno riportato la notizia, rivolgendo dunque un affettuoso saluto allo storico conduttore.

Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. @alecattelan ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma. Ti vogliamo bene.#XF2020 pic.twitter.com/E4qPIC5Ej8 — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 10, 2020

Sul web in moltissimi hanno espresso dispiacere per la decisione, che ha colto i telespettatori alla sprovvista. Gli utenti di Twitter hanno mandato Alessandro Cattelan in tendenza, concordi nella grande perdita che avrà il programma con il suo abbandono. Chi prenderà il suo posto, al momento, non è noto, probabilmente lo scopriremo nei prossimi mesi.

Le sorprese nella serata, però, non sono finite, perché è stato proclamato anche il vincitore di questa edizione di X Factor.