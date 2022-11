1 Morgan ospite di X Factor 2022

Pochi giorni fa sono partiti ufficialmente i Live di X Factor 2022, e finalmente per la prima volta i 12 concorrenti scelti dai giudici si sono esibiti sul palco, conquistando il cuore del pubblico. Tuttavia come sappiamo durante la prima puntata c’è già stata un’eliminazione e a lasciare il talent show è stato Matteo Siffredi, appartenente alla squadra di Ambra Angiolini. In questi giorni intanto gli artisti ancora in gara si stanno preparando per affrontare al meglio la seconda puntata, che andrà in onda su Sky domani sera. Poco fa nel mentre è stato annunciato il primo grande ospite della prossima diretta: Morgan!

Come sappiamo il cantante per anni è stato uno dei giudici del talent show e adesso finalmente è pronto a salire sul palco di X Factor 2022. Tuttavia come qualcuno ricorderà in passato Morgan ha più volte criticato il programma, e solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista, aveva affermato:

“Tornare a X Factor? Onestamente credo non sia successo niente di interessante in questi ultimi X Factor, proprio perché partono da una prospettiva di proposta musicale blanda e non interessante. Cioè, lì in mezzo non c’è nessuno che abbia avuto le palle di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando. Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin. E infatti, non a caso, appartengono all’unico giudice che dopo di me ha svolto un discreto lavoro. Sto parlando di Manuel Agnelli che, a parte i capelli, mi ha un po’ sostituito”.

Nel mentre sui social non è mancata la reazione di Fedez, attuale giudice della nuova edizione, che ha commentato con un’emoji il ritorno di Morgan:

Poche settimane fa nel mentre proprio Fedez ha svelato di aver fatto una richiesta a sua moglie Chiara Ferragni, legata al suo ritorno a X Factor 2022. Andiamo a rivedere le parole del rapper.